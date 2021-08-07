Горняк22: В Новосибирске умер зараженный коронавирусом 12-летний подросток

Коронавирус. Дети болеют Фото: pexels.com

В минздраве отметили, что по результатам патологоанатомического исследования, основной причиной смерти ребенка стал не коронавирус

В Новосибирске скончался болевший коронавирусом 12-летний подросток. Это первый в регионе летальный случай среди детей, причем произошел он еще в 2020 году, но стало об этом известно только сейчас, сообщает «КП».

«Основной причиной смерти подростка был не коронавирус, ребенок боролся с болезнью на фоне тяжелой генетической патологии», – уточнили в региональном минздраве.

Всего в Новосибирской области за все время пандемии коронавируса зарегистрировали два случая детской смертности. Второй случился в 2021 году – умерла двухмесячная девочка. По заключению экспертов, ребенок умер от пневмонии, вызванной COVID-19.

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