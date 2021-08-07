Горняк22: Жителей Алтайского края предупредили о возможных встречах с медведями

Медведь Фото: pexels.com

В минприроды отметили, что нельзя исключить вероятность встречи в лесу с крупным животным – как и быть уверенным, что зверь не нападет

Лес, горы и другие отдаленные дикие места Алтайского края могут принести человеку не только отдых на природе, но и встречу с медведем, сообщает региональное минприроды.

«Чаще всего медведи могут встретиться на экологических тропах Залесовского, Чарышского, Бащелакского, Чинетинского и Тогульского заказников и природного парка «Предгорье Алтая», – отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, безопасность на маршруте может обеспечить инспектор с оружием. Если направляться в лес без специалиста, нужно стараться издавать больше звуков, а также избегать густых кустов, зарослей, не оставлять после привала пищевые отходы (их нужно сжигать или вывозить на свалки), иначе животные могут прийти на запах еды.

Кроме того, не рекомендуется приближаться к останкам животных. Бурые медведи, а также другие хищники едят падаль и могут быть где-то рядом.

Ранее сибиряк 2 км тащил на себе напарника после нападения медведя. Два лесника работали в тайге в 20 км от поселка Подволочного, когда им встретился хищник.

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