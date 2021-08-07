Горняк22: Экс-глава алтайского следкома и его первый заместитель меняют места работы

Андрей Хвостов. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Бывший зам Андрея Хвостова занял аналогичный пост в Кемеровской области, но может претендовать там и на кресло главы ведомства

Бывший руководитель регионального следкома Алтайского края Андрей Хвостов, который недавно покинул пост и вышел на пенсию, может перейти работать в Генеральную прокуратуру, сообщают источники «Толка». А Александр Безукладников, занимавший пост его первого заместителя, уже точно переехал в Кемеровскую область, где занял аналогичный пост.

По данным «Толка», 6 августа Андрей Хвостов попрощается со своими коллегами в Алтайском крае. Предположительно, 44-летний генерал-майор юстиции может впоследствии трудоустроиться в Генеральную прокуратуру.

А вот его бывшего первого заместителя Александра Безукладникова тем же указом, который освободил от должности Хвостова, назначили первым заместителем главы следкома по Кемеровской области, это «Толку» подтвердили в пресс-службе алтайского управления. Есть версия, что его впоследствии могут назначить там и главой кемеровского следкома.

На сайте ведомства соседнего региона никакой информации о Безукладникове пока не размещено. Исполняющим обязанности руководителя значится Александр Кустов.

Напомним, что этим же документом на место Безукладникова в крае назначили Игоря Колесниченко. До 2007 года он служил в прокуратуре, а затем был руководителем организационно-аналитического и контрольно-следственного отделов в алтайском управлении.

ТОЛК