Горняк22: 253 млн рублей дополнительно выделят в Алтайском крае на повышение зарплаты бюджетников

В Алтайском крае дополнительно выделять 253 млн рублей на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в 2021 году. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Выделенные деньги распределят между Министерствами культуры, образования и науки, промышленности и энергетики, социальной защиты и спорта. А они в свою очередь должны обеспечить повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2021 году.

Данное решение затронет отдельные категории работников, подпадающих под действие указов президента Российской Федерации, а также специалистов бюджетного сектора, на которых не распространяется действие указов.

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Алтайская правда