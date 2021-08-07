Горняк22: В 112 жилых домах Барнаула продлевают отключение горячей воды

В Барнауле СГК вынуждено продлевает отключение горячей воды для 112 жилых домов. В процессе подготовиттельных мероприятий коммунальщики обнаружили новые дефекты, которые необходимо устранять.

Как сообщает администрация города, сегодня, 6 августа, начался запуск контура Барнаульской ТЭЦ-2 после гидравлики и ремонта.

В процессе заполнения тепловых сетей коммунальщики обнаружили новые дефекты, влияющие на подачу горячей воды. Специалисты уже занимаются ремонтом и продолжат работать в выходные. Задержка запуска горячей воды составит 1–2 дня.

Также в части домов продолжается летняя ремонтная компания тепловых сетей. Из-за погодных условий специалисты подрядных организаций были вынуждены продлить сроки работ. По плану 9 августа получить горячую воду смогут все рядом живущие потребители.

Адреса домов с датами запуска можно увидеть на интерактивной карте.

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Барнаул

Алтайская правда