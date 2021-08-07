Горняк22: В Алтайском крае впервые обучили 4,5 тыс. наблюдателей на сентябрьское голосование

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Отслеживать прозрачность и законность выборов в Алтайском крае будут 4,5 тыс. человек, прошедших специальное обучение.

Такое число наблюдателей впервые подготовили региональная Общественная палата (ОП АК) и краевой Штаб общественного наблюдения за проведением выборов, сообщил председатель комиссии ОП по организации общественного контроля, взаимодействию с общественными советами и правозащитной деятельности, руководитель Штаба общественного наблюдения Руслан Демаков.

«Такое большое количество наблюдателей подготовлено впервые. Люди прошли обучение с 17 апреля по 17 июля. В этот период обучили 4,5 тыс. человек. <…> Это представители Союза ветеранов Афганистана, краевых Профсоюзов, региональной общественной организации инвалидов Семипалатинск-Чернобыль, Союза детских и подростковых организаций, Совета муниципальных образований, Совета ветеранов войны труда Вооруженных сил и Правоохранительных органов, представители Татарской и Армянской национальных культурных автономий», — рассказал Демаков.

Сейчас идет оформление документов, необходимых наблюдателям для работы во время выборов. В регионе будет действовать 1771 избирательный участок. По словам Демакова, на разных участках будет разное число наблюдателей – в зависимости от количества голосующих. Кроме того, голосование будет идти три дня, и наблюдатели будут сменять друг друга. Он отметил, что наблюдатели будут предоставлены политическим партиям, с которыми заключено соглашение о сотрудничестве. Сейчас таких партий шесть, планируется заключить соглашение еще с тремя.

Стоит отметить, что наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ и ПА ОБСЕ) в этом году в Алтайском крае, судя по всему, не будет. Ранее ТАСС сообщил, что ОБСЕ отказался направить наблюдателей на выборы в Госдуму «из-за ограничений, введенных властями РФ в отношении наблюдения за выборами». Заявление было опубликовано в среду на сайте международной структуры. В нем также сообщается, что власти РФ разрешили ОБСЕ направить 50 и 10 наблюдателей на выборы соответственно, «сославшись на санитарно-эпидемиологическую ситуацию». При этом, БДИПЧ считает, что в РФ необходима миссия с 80 долгосрочными и 420 краткосрочными наблюдателями.

По мнению экспертов, ОБСЕ выдвинула завышенные требования. Доцент кафедры политологии Алтайского Государственного университета, к.и.н, преподаватель дисциплины «Мировая политика и международные отношения» Сергей Асеев, отмечает: ситуация была предсказуемой. По его словам, в рамках санкционного давления со стороны коллективных структур Евросоюза ситуация с полным отказом ОБСЕ от предоставления своих наблюдателей на российские выборы, вполне укладывается в логику двустороннего противостояния.

«Курс РФ на взаимодействие непосредственно с представителями госструктур отдельных стран явно не устраивает представителей Еврокомиссариатов и западных стран. И в этом плане демарш структуры ОБСЕ укладывается в логику этого шантажа. РФ заинтересована в подтверждении легитимности электоральных процедур, общественные организации Евросоюза ориентированы на защиту прав человека – естественно, в собственной трактовке, которая имеет либеральную ориентацию и поддерживает протестно-оппозиционные структуры. По сути дела, это был предрешенный конфликт, укладывающийся в размежевание на международной арене и перешедший из латентной фазы в публичную», — пояснил Асеев.

Выборы в Госдуму в Алтайском крае, как по всей стране, пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Одновременно с выборами в нижнюю палату состоятся выборы в региональный парламент. В Алтайском крае правом голоса обладают около 1,8 млн человек.

Алтайская правда