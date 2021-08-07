Горняк22: Назван лучший вид спорта, предотвращающий ожирение

Любая физическая активность позитивно влияет на организме. Но если вы хотите похудеть, нарастить мышцы и стать выносливым, то в этом лучше всего помогут силовые тренировки.

Новое исследование показало, что у людей, занимающихся силовыми тренировками регулярно, значительно снижается риск ожирения в более позднем возрасте, пишет Медик Форум.

Связь между силовыми тренировками и ожирением наблюдалась в различных группах, разделенных по полу и возрасту. Так, выяснилось, что даже те, кто уделял тренировкам всего 1–2 часа в неделю, имели наименьший риск развития ожирения.

Алтайская правда