Горняк22: Путин поручил провести мониторинг доходов бедных россиян

Владимир Путин дал поручение организовать регулярный мониторинг доходов бедных россиян. По мере необходимости будут вводиться дополнительные меры социальной поддержки.

Согласно перечню поручений, опубликованном на сайте Кремля, правительству РФ необходимо проводить регулярный мониторинг доходов малообеспеченных граждан. Если возникнет необходимость, то реализовать дополнительные меры соцподдержки, чтобы не допустить снижения уровня жизни.

Доклад о реализации этого поручения должен быть готов к 1 ноября, далее — один раз в полгода.

Алтайская правда