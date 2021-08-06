Горняк22: Полиция задержала сообщившего о минировании двух ТЦ Барнаула

Полиция, взрывотехническая лаборатория Фото: Дарья Тяжина

По данным источников, это 42-летний мужчина, его мотивы сейчас устанавливают. Между тем в полиции не комментируют эти сообщения

Полиция задержала человека, сообщившего о минировании двух торговых центров Барнаула. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

По данным источника, это мужчина 1979 года рождения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что не знают, откуда появилась эта информация, и не комментируют ее.

Между тем администратор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul, который связан с правоохранительными органами, подтвердил «Толку», что сведения о задержании соответствуют действительности.

UPD: информация о минировании не подтвердилась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Днем 5 августа поступили сообщения о якобы минировании ТЦ «Пионер» и «Юбилейный» в центре Барнаула. Персонал и посетителей эвакуировали, здания проверяли специалисты.

ТОЛК