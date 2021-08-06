Горняк22: В Горном Алтае туристы из Алтайского края «впечатались» в опору ЛЭП

Место происшествия Фото: МВД по Республике Алтай

В полиции рассказали, что водитель был трезвым. Пострадавшему пассажиру не потребовалась госпитализация. В полиции проводят проверку

5 августа в селе Кызыл-Озек Республики Алтай возле дома № 82 по улице Советской автомобиль Daewoo Nexia слетел с дороги и врезался в опору ЛЭП, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Стало известно, что 32-летний житель Алтайского края не справился с управлением и вылетел с проезжей части. После этого машина наехала на опору ЛЭП. В аварии пострадал 38-летний пассажир иномарки.

Ещё одно ДТП произошло в Республике Алтай 4 августа. Ночью в Кош-Агачском районе 25-летний водитель мотоцикла Racer погиб при столкновении с Toyota Corolla.

По данным следствия, водитель мотоцикла направлялся в село Ортолык, когда выехал на встречку и врезался в автомобиль Toyota Corolla. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Ранее в Республике Алтай двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с перевертышем. В какой-то момент водитель не справилась с управлением, и автомобиль съехал с дороги.

ТОЛК