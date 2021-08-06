Горняк22: Суд вынес приговор водителю КамАЗа, задавившему велосипедиста в Бийске
Суд вынес приговор новосибирской медсестре-садистке Фото: Фото: pixabay.com
Следствие доказало, что два года назад мужчина насмерть сбил человека. При этом сам подсудимый вину в содеянном не признавал
В Бийске суд вынес обвинительный приговор водителю КамАЗа, который насмерть задавил велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
ДТП произошло в июле 2019 года на улице Угольной.
Водитель грузовика перед поворотом не убедился в опасности маневра и сбил мужчину на велосипеде, от полученных травм пострадавший умер.
Обвиняемый пытался доказать, что не был за рулем автомобиля, однако не убедил суд.
Ему назначили три года колонии-поселения. Приговор вступил в законную силу.
Ранее «Толк» сообщал о том, что пПод Новосибирском водитель «КамАЗа» погиб в ДТП с грузовиками.