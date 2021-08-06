Горняк22: Что за калькулятор «Сколько бы я стоил в крепостном 1800 году»

Русь. Деревянная церковь Фото: photochur с сайта Pixabay

«В 1800 году вы бы стоили 310 рублей, или как английский рыжий мерин шести лет, выезженный отменно» – такие оценки получали пользователи в «Крепостном калькуляторе»

XIX век в сознании многих россиян – это изысканные балы, высокое общество, приемы в салонах знатных особ. Однако такую жизнь могли позволить себе лишь немногие, родившиеся в привилегированном обществе. А большая часть населения страны жила отнюдь не так радужно.

Тест «Сколько бы я стоил в крепостном 1800 году» Фото: Скрин

В 2018 году в Сети появился «Крепостной калькулятор», позволяющий посчитать, сколько бы человек стоил в крепостном 1800 году. Его опубликовала «Медуза» (данный материал создан иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).

Тест «Сколько бы я стоил в крепостном 1800 году» был популярным, его распространили многие развлекательные сайты. К сожалению, в 2021 году посчитать, сколько бы тот или иной человек стоил в 1800 году, уже нельзя. Теста по ссылке больше нет.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что в соцсетях набирает популярность забавный тест «Сколько верблюдов я стою». Он позволяет оценить парня или девушку количеством верблюдов.

ТОЛК