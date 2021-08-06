Горняк22: В двух районах Барнаула на сутки отключили горячую воду

Водопроводный кран. Вода Фото: pexels.com

Отключение ресурса затронуло 64 жилых домах, два детских сада, четыре школы, одну больницу и 25 административных зданий

В Барнауле более чем на сутки, с утра 5 августа до 13:00 6 августа, горячую воду отключили в жилых домах, соцобъектах и административных зданиях Ленинского района. Здесь отключение коснулось более 13,7 тыс. жителей.

Кроме того, с утра 5 августа до 9:00 6 августа без горячей воды также остались 4,5 тыс. жителей Центрального района города.

Отключение коснулось зданий на улицах Юрина, Островского, Гущина, Коммунистической (Ленинский район), а также переулка Ядринцева, проспекта Красноармейского и улицы Папанинцев (Центральный район).

Как пояснили в пресс-службе СГК, эта мера связана с необходимостью установки заглушек на участках ремонта тепловых сетей в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

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