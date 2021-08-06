Горняк22: В России стало сложнее сдавать экзамены на водительские права после новых правил

Водитель Фото: pexels.com

С начала апреля ГИБДД провели 1,15 млн экзаменов по вождению автомобиля в условиях реального дорожного движения, с первого раза их сдали 148 тысяч человек

В России только 13% кандидатов успешно сдают экзамен на водительские права после введения в апреле новых правил. В прошлом году этот показатель составлял 26%, сообщает «Коммерсант».

«Слабо подготовленные кандидаты демонстрируют дезориентацию в постоянно меняющихся условиях движения», – рассказали в МВД.

Напомним, что с 1 апреля начали работать новые правила сдачи экзамена на вождение, по которым тест считается проваленным, если была допущена хоть одна грубая ошибка. Кроме того, отменили экзамен на оборудованном учебном поле.

Экзаменатор теперь определяет маршрут прямо во время движения. Прежде у каждого отделения ГИБДД был единый маршрут следования автомобиля на экзамене. По мнению МВД, именно это стало причиной снижения успешно сдавших тест с первой попытки.

При этом в автошколах заявили, что настоящей причиной неудач стала нелогичность новых правил и то, что регламент сдачи опубликовали за неделю до вступления в силу.

«Теперь поворотные сигналы должны быть включены даже при проверке таких навыков, как парковка или заезд в бокс. Многие экзаменаторы весной трактовали это требование по-разному, ставя штрафные баллы», – отметила глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.

Ранее «Толк» сообщал, что в России водителей будут автоматически лишать прав из-за проблем со здоровьем. При выявлении болезни водитель будет отправлен на медосвидетельствование.

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