Горняк22: В Алтайском крае за три дня умерли 74 больных коронавирусом

Коронавирус. Лечение Фото: pixabay.com

Всего в России сейчас 6,3 млн заразившихся коронавирусом. Среди заболевших умерли 161,7 тыс. человек. Привились сейчас 17,6% от общего населения страны

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 267 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на 5 августа заболели 63 467 человек, в том числе 4 327 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

792 пациента сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (–20 за сутки). В том числе 229 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (+1 за сутки).

25 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 24 – от ковида. Это максимум с начала пандемии в регионе – такое количество смертей фиксируется второй день подряд. За все время с начала пандемии скончались 4 072 жителя региона.

125 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 49 510 пациентов.

Больше всего в регионе зараженных коронавирусом в Барнауле – 22 853. На втором и третьем местах – Бийск (5 545 больных) и Рубцовск (4 474).

Всего в крае развернуто 4 686 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 1 063 места.

На утро 5 августа в Алтайском крае прививаются 504,5 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 98,

Бийск – 27,

Рубцовск – 22,

Новоалтайск – 14,

Алейск – 12,

Заринск – 11,

Тальменский район – 10,

Косихинский район – 8,

Камень-на-Оби, Локтевский Тюменцевский районы – по 7,

Баевский, Завьяловский, Первомайский районы – по 6 заболевших, Алейский, Бийский и Ребрихинский районы – по 5,

Топчихинский район – 3,

ЗАТО Сибирский, Залесовский, Мамонтовский, Троицкий, Угловский и Усть-Калманский районы – по 2,

Заринский, Калманский, Крутихинский, Кытмановский и Родинский районы – по 1.

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