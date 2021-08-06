Горняк22: «Лайнер упал на Затон»: в Барнауле МЧС отрабатывает крушение самолета

Виктор Томенко в оперативном штабе Фото: телеграмм-канал правительства Алтайского края

В микрорайоне Затон, по легенде учений, на жилые дома частного сектора упал пассажирский самолет. Руководит работой глава региона

МЧС 5 августа проводит в Барнауле учения с крушением самолета в качестве легенды. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Алтайского края.

Согласно вводной, в микрорайоне Затон произошло падение пассажирского самолета на жилые дома частного сектора. В результате условного авиапроисшествия есть погибшие пассажиры авиалайнера и жители частных домов.

«Губернатор Виктор Томенко поручил зампредседателя правительства края подготовить проект правового акта о введении режима ЧС регионального масштаба в границах территории», – говорится в сообщении.

Глава региона прибыл в оперативный штаб, его проинформировали о сложившейся ситуации, ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Параллельно отрабатывается условный взрыв газовоздушной смеси в жилом доме с гибелью четырех человек. Подобный инцидент на самом деле произошел недавно в Барнауле.

ТОЛК