Горняк22: «Лайнер упал на Затон»: в Барнауле МЧС отрабатывает крушение самолета
Виктор Томенко в оперативном штабе Фото: телеграмм-канал правительства Алтайского края
В микрорайоне Затон, по легенде учений, на жилые дома частного сектора упал пассажирский самолет. Руководит работой глава региона
МЧС 5 августа проводит в Барнауле учения с крушением самолета в качестве легенды. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Алтайского края.
Согласно вводной, в микрорайоне Затон произошло падение пассажирского самолета на жилые дома частного сектора. В результате условного авиапроисшествия есть погибшие пассажиры авиалайнера и жители частных домов.
«Губернатор Виктор Томенко поручил зампредседателя правительства края подготовить проект правового акта о введении режима ЧС регионального масштаба в границах территории», – говорится в сообщении.
Глава региона прибыл в оперативный штаб, его проинформировали о сложившейся ситуации, ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Параллельно отрабатывается условный взрыв газовоздушной смеси в жилом доме с гибелью четырех человек. Подобный инцидент на самом деле произошел недавно в Барнауле.