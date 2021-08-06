Горняк22: России предрекли рост смертности из-за аномальной жары

Засуха Фото: pixabay.com

Ученый напомнил, что во время аномальной жары в 2010 году медработники оценили дополнительную смертность в 56 тысяч человек

Россия может стать одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением, заявил климатолог Александр Чернокульский, сообщает «Парламентская газета».

«Одним из главных негативных последствий аномальных погодных условий будут теплые ночи – 20 градусов и выше. При такой температуре человеческий организм просто не успевает отдохнуть», – сказал он.

Ученый отметил, что тяжелее всего из-за аномальной жары придется жителям городов, поэтому государство должно начать мероприятия, которые позволят людям и экономике адаптироваться к новым условиям.

«Если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары увеличится», – подчеркнул климатолог.

По словам замдиректора Института физики атмосферы Владимира Семенова, волны жары, вызванные глобальным потеплением, в России будут учащаться и становиться более интенсивными. При этом в больших городах жара будет сопровождаться загрязнением воздуха и пожарами, сообщает «РБК».

Ранее россиянка умерла от солнечного удара из-за аномальной жары. Специалисты подчеркивают, что солнечный удар может иметь серьезные последствия, поэтому рекомендуется срочно обращаться в больницу.

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