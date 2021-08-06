Горняк22: АО «Алтайэнергосбыт» призывает клиентов подключить электронный счет и сохранять лес вместе

АО «Алтайэнергосбыт» предлагает клиентам-физическим лицам принять участие в экологической акции «Каждое дерево на счету». Отказавшись от бумажной квитанции в пользу электронной, каждый абонент внесёт свой посильный вклад в сохранение леса и получит именное виртуальное дерево в Instagram-аккаунте проекта.

Акция стартовала в рамках предприятий Группы «Интер РАО», где ежемесячно печатается более 16 миллионов бумажных счетов для отправки клиентам, а это примерно 141,6 тонн бумаги или 3398 вырубленных деревьев! Присоединитесь к проекту, чтобы спасти их от вырубки и получите своё именное дерево на виртуальной аллее!

Чтобы принять участие в акции необходимо:

подписаться на электронный счёт в «Личном кабинете клиента» АО «Алтайэнергосбыт»;

направить код, полученный на электронную почту после оформления подписки, фамилию и имя личным сообщением в Instagram -аккаунт @ spasiderevo ;

выбрать в Instagram -аккаунте понравившееся дерево, саженец которого будет высажен в сторис проекта, а позже появится на виртуальной аллее в Instagram @ spasiderevo ;

поделиться именным деревом в своём профиле Instagram .

Подключи электронный счёт, сохраняй лес вместе с «Алтайэнергосбытом»!

Напомним, что «Личный кабинет клиента» функционирует на официальном сайте «Алтайэнергосбыта» (https://lkfl.altaiensb.com/) и в бесплатном мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» (доступно на платформах AppStore или GooglePlay). Предварительно необходимо пройти простую процедуру регистрации.

После подписки на электронный счёт платёжный документ будет приходить на тот электронный адрес, который указан в «Личном кабинете клиента» для получения электронных рассылок.

Подробная информация об акции — https://spasiderevo.altaiensb.com/

На правах рекламы

Алтайская правда