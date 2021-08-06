Горняк22: Руководитель Следкома Алтайского края ушел в отставку

Главный следователь Алтайского края покинул пост.

Руководитель алтайского Следственного комитета, генерал-майор юстиции Андрей Хвостов, покидает свой пост. Информацией об этом поделились «Вести Алтай». Рассказывают, что причиной отставки стал выход на пенсию.

Также уточняется, что официального заявления об уходе главное следователя еще не было, но в скором времени его ожидают.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

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Алтайская правда