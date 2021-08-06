Горняк22: В 44 дворах Барнаула укладывают асфальт

В Барнауле заасфальтировали 44 дворовых территории.

В рамках проекта «Жилье и городская среда» в краевой столице благоустраивают дворовые территории. На сегодня готовы 44 двора из запланированных 65. Спортивные и детские комплексы установят на них в августе-сентябре. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Напомним, на благоустройство 65 дворов потратят 148,6 млн рублей. Помимо основных работ планируют обустроить 30 автомобильных парковок, четыре контейнерные площадки и две системы водоотведения. На 36 дворовых территориях сделают современные детские площадки и установят спортивные тренажеры. В восьми дворах смонтируют ограждение.

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

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Барнаул

Алтайская правда