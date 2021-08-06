Горняк22: У части жителей Барнаула снова отключают воду почти на сутки

Горячую воду отключили на один день в Ленинском и Центральном районах Барнаула.

Как сообщают в пресс-службе СГК, горячий ресурс отключат у 13 722 жителей Ленинского района с утра 5 августа до 13:00 часов 6 августа.

У 4 563 жителей Центрального района горячей воды не будет с утра 5 августа до 9 часов утра 6 августа.

Отключение воды – это вынужденная кратковременная мера. Энергетики будут устанавливать заглушки на тепловых сетях. Работы связаны с подготовкой города к отопительному сезону.



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Барнаул

Алтайская правда