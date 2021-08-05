Горняк22: Алтайский край экспортировал в Италию партию белых грибов

Сушеные грибы Фото: цнмвл.рф

Партия алтайских грибов оказалась «чистой» – вредителей не нашли, поэтому ее допустили к отправке на экспорт в другую страну

Из Алтайского края в Италию отправили партию сушеных белых грибов, сообщает пресс-служба Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

Перед отправкой товар проверили для определения карантинного фитосанитарного состояния. Исследование не обнаружило карантинных вредителей.

Таким образом, продукция получила фитосанитарный сертификат соответствия требованиям страны-импортера.

Ранее сообщалось, что на Алтае ужесточают правила сбора и продажи грибов.

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