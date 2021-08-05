Горняк22: В Ульяновске в захламлённой квартире нашли двух маленьких детей

Квартира Фото: кадр из youtube.com

Следователи установили, что мать воспитывала детей одна. Семья на профилактическом учете как находящаяся в социально опасном положении ранее не состояла

В Ульяновске в захламлённой квартире нашли двух голых детей пяти и двух лет, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, прохожие увидели в окне маленького ребёнка и вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники обнаружили в квартире двух детей, которые жили в антисанитарных условиях. В квартире отсутствовала мебель, везде был разбросан мусор. У детей не было одежды и обуви.

В соцзащите рассказали, что 26-летняя мать детей получала соцвыплаты, опасений не вызывала и выглядела опрятно, но примерно год назад перестала открывать дверь сотрудникам соцслужбы. По данным ведомства, изменения произошли как раз за этот период, а до этого в ее квартире был порядок.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 125 и 117 УК РФ (Оставление в опасности и истязание). Кроме того, в ходе расследования проверят работу органов опеки.

Детей из семьи изъяли. Старшего ребёнка поместили в социально-реабилитационный центр, младшего – в одну из больниц города.

Ранее в Подмосковье нашли девочку-маугли, которая жила как кошка. На девочке не было одежды, она находилась в истощенном состоянии.

ТОЛК