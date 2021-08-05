Горняк22: Похититель девочки в Бийском районе может избежать наказания

Тюрьма. Заключение Фото: pixabay.com

Эксперты считают, что обвиняемому вряд ли удастся избежать наказания, так как дело вызвало широкий общественный резонанс

Объявленный в федеральный розыск 40-летний житель Бийского района Олег Лавкин может избежать наказания из-за «особенностей» законодательства, сообщает «КП на Алтае». Дело в том, что ему предъявили обвинение по статье 126 УК РФ, которая гласит, что если похититель добровольно освободил жертву, он освобождается от наказания, но только в том случае «если в его действиях не содержится иного состава преступления».

Кроме того, для применения этого «нюанса» обвиняемый должен осознавать, что у него была реальная возможность удерживать человека дальше, но он решил его освободить.

При этом есть мнение, что в отношение девочки могло быть совершено сексуальное насилие. Если эта информация подтвердится, то ему наказания избежать не удастся. А в случае, если мужчина будет признан невменяемым, его отправят на принудительное лечение.

Напомним, 12-летняя девочка 31 июля пропала между поселками Малоенисейское и Семеновод Бийского района. К тому моменту было известно, что девочка уехала из дома и не вернулась.

1 августа на берегу реки нашли шорты и футболку девочки, а в 1,5 км от этого места в лесу поисковики обнаружили велосипед, очки и телефон ребенка.

Позже стало известно, что девочка вернулась домой жива и невредима. Оказалось, ее удерживал в подвале местный житель. А когда понял, что ЧП вызвало большой резонанс, отпустил ее. Сейчас он объявлен в федеральный розыск.

ТОЛК