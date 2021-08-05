Горняк22: В Забайкалье два грузовых поезда столкнулись на перегоне

Место происшествия Фото: Западно-Сибирский СК на транспорте

В РЖД рассказали, что в настоящее время движение поездов по одному пути, где произошла авария, уже восстановили. В восстановительных работах задействовали 340 сотрудников путевого комплекса

4 августа в Забайкалье на железнодорожном перегоне между станциями Алеур – Бушулей столкнулись два грузовых поезда, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следка на транспорте.

По данным следствия, в Чернышевском районе локомотив грузового поезда № 2430 наехал на последний вагон стоявшего впереди грузового поезда № 2700. Движение на перегоне было временно приостановили.

В результате столкновения с рельсов сошли шесть вагонов-цистерн, с авиационным керосином, который частично попал в реку, а также оказались повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Ранее в Алтайском крае грузовой поезд сбил пьяного мужчину. На остановке «Новозудилово» мужчина решил перейти железнодорожные пути в неположенном месте.

ТОЛК