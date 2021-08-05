Горняк22: Сервис Amazon представил трейлер новой адаптации «Золушки»

Золушка и Принц Фото: кадр из фильма "Золушка"

Премьеру фильма неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса. Сейчас его выход на Amazon Prime Video запланирован на 3 сентября

Сервис Amazon Prime опубликовал YouTube первый трейлер мюзикла «Золушка». Главную роль в фильме сыграла певица Камила Кабельо, сообщает «Слово и Дело».

Новое кино значительно отличается от культовой сказки Disney. В этой версии Золушка всё ещё живёт с мачехой и сводными сестрами, но мечтает о собственном магазине одежды и не уверена, что хочет быть принцессой.

Помогать главной героине будет гендерно-нейтральная фея-крестная. Её роль исполнил 51-летний актер Билли Портер. В фильме также снялись Николас Голицын (Принц), Пирс Броснан (Король) и Идина Мензел (Мачеха).

Ранее Милонов предложил сослать в Чечню чиновников за показ новой «Золушки». Депутат надеется, что фильм в России показывать не будут.

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