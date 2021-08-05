Горняк22: «Пошумим»: Губерниев приедет в Барнаул после скандала с греблей
Дмитрий Губерниев Фото: instagram.com/guberniev_dmitry
В мае у ведущего сорвалась поездка в столицу Алтайского края из-за конфликта вокруг трансляции этапа мирового первенства
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пообещал приехать в Барнаул после несостоявшегося визита на соревнования по гребле. Об этом он сообщил в эфире канала «Матч ТВ», комментируя соревнования гребцов на Олимпийских играх в Токио.
«Я не приехал в Барнаул. Причину вы все знаете, но я еще обязательно приеду в этот замечательный город, мы проведем соревнования, пошумим», – цитирует Губерниева «КП-Барнаул».
В мае телеведущий должен был приехать в столицу Алтайского края, чтобы прокомментировать второй этап Кубка мира по гребле, однако из-за разразившегося скандала вокруг права на трансляцию стартов он был вынужден отказаться от командировки.
В итоге вместо Губерниева соревнования комментировал известный алтайский каноист Андрей Крайтор.