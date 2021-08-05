Горняк22: СМИ: главный следователь Алтая Андрей Хвостов уходит в отставку

Андрей Хвостов. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Пока официального заявления от руководителя ведомства не было. В пресс-службе краевого СУ СКР также не смогли подтвердить информацию

Руководитель алтайского следкома Андрей Хвостов покидает свою должность. Об этом сообщают «Вести22». По данным телеканала, он уходит на пенсию.

Однако в пресс-службе ведомства информацию подтвердить «Толку» не смогли, сославшись на отсутствие соответствующего приказа.

Хвостов прибыл в Алтайский край в августе 2018 года. За три года в регионе возбудили и расследовали несколько громких уголовных дел, в том числе коррупционных.

Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин объявил выговор главе алтайского управления СК из-за нерешенных проблем с жильем для сирот.

ТОЛК