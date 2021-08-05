Горняк22: Новый рекорд: в Алтайском крае от коронавируса скончались 25 человек за сутки

Коронавирус Фото: pixabay.com

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступил 604 961 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 275 новых зараженных коронавирусом. Умерли за это время 25 человек, выздоровели – 113 . Всего на 4 августа в регионе зарегистрирован 63 191 больной, в том числе 4 301 ребенок, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 4 августа

25 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае, инфекция стала причиной смерти 22 из них. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 4 047 летальных исходов среди больных ковидом.

812 человек сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, 228 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

113 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. Всего с болезнью справились 49 385 человек.

3 162 человека с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона. Еще у 547 пациентов этот диагноз не подтвердился, но они лежат там с пневмониями.

Всего в крае развернуто 4 686 коек для ковидных больных, из них свободно 977 мест.

7620 тестов на коронавирус сделали в крае за эти сутки.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 92,

Бийск – 30,

Заринск – 15,

Рубцовск – 12,

Новоалтайск – 10,

Алейск, Камень-на-Оби, Алейский, Локтевский районы – по 8 заболевших,

Завьяловский, Заринский районы – по 7,

Первомайский, Топчихинский районы – по 6,

Калманский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 4,

Бийский, Залесовский, Тогульский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы – по ,3

ЗАТО Сибирский, Ельцовский, Косихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Солтонский, Троицкий районы – по 2,

Алтайский, Бурлинский, Егорьевский, Зональный, Каменский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Петропавловский, Романовский, Суетский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что в Барнауле через мессенджеры торгуют липовыми сертификатами о прививках.

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