Горняк22: Новый рекорд: в Алтайском крае от коронавируса скончались 25 человек за сутки
Коронавирус Фото: pixabay.com
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступил 604 961 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 275 новых зараженных коронавирусом. Умерли за это время 25 человек, выздоровели – 113 . Всего на 4 августа в регионе зарегистрирован 63 191 больной, в том числе 4 301 ребенок, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае 4 августа
- 25 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае, инфекция стала причиной смерти 22 из них. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 4 047 летальных исходов среди больных ковидом.
- 812 человек сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, 228 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
- 113 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. Всего с болезнью справились 49 385 человек.
- 3 162 человека с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона. Еще у 547 пациентов этот диагноз не подтвердился, но они лежат там с пневмониями.
- Всего в крае развернуто 4 686 коек для ковидных больных, из них свободно 977 мест.
- 7620 тестов на коронавирус сделали в крае за эти сутки.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 92,
Бийск – 30,
Заринск – 15,
Рубцовск – 12,
Новоалтайск – 10,
Алейск, Камень-на-Оби, Алейский, Локтевский районы – по 8 заболевших,
Завьяловский, Заринский районы – по 7,
Первомайский, Топчихинский районы – по 6,
Калманский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 4,
Бийский, Залесовский, Тогульский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы – по ,3
ЗАТО Сибирский, Ельцовский, Косихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Солтонский, Троицкий районы – по 2,
Алтайский, Бурлинский, Егорьевский, Зональный, Каменский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Петропавловский, Романовский, Суетский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 1 заболевшему.
Ранее сообщалось, что в Барнауле через мессенджеры торгуют липовыми сертификатами о прививках.