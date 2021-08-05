Горняк22: В Алтайском крае 5 и 6 августа перекроют Чуйский тракт

Военная техника. Колонна Фото: pinterest

Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и заранее планировать свои поездки, чтобы не оказаться в трудной ситуации

В Алтайском крае 5 и 6 августа закроют движение на Чуйском тракте из-за проезда военной техники, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Так, движение перекроют с 5.00 до 8.30 на участке дороги «Б. Ключи – автодорога Р-256 «Чуйский тракт» – Сибирский – садоводство «Горизонт».

Также нельзя будет проехать на участке автодороги Р-256 «Чуйский тракт» с 187-го по 190-й км:

с 12.30 до 13.30;

с 16.30 до 17.30;

с 19.00 до 19.30.

Кроме того, 6 августа с 23.30 до 02.30 закроют движение на участке автодороги «Сибирский – Р-256 «Чуйский тракт» – поселок Б. Ключи».

Ранее сообщалось, что расширение Чуйского тракта обещают завершить раньше срока.

ТОЛК