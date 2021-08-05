Горняк22: Более 650 тысяч жителей Алтая получают страховую пенсию

Пенсия Фото: pixabay.com

Чтобы иметь право на получение страховой пенсии по старости, необходимо соблюсти несколько условий: достижение определенного возраста, стажа и количества пенсионных баллов

651,5 тыс. жителей Алтайского края получают страховые пенсии, что составляет 89% от общего количества пенсионеров региона, сообщает пресс-служба краевого правительства. При этом страховые пенсии по старости в регионе получают 608,2 тыс. человек – это 93% среди всех получателей страховых пенсий.

В отделении алтайского ПФР отметили, что в 2021 году страховую пенсию получают женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года.

При этом количество пенсионных коэффициентов напрямую зависит от суммы страховых взносов, которые перечисляет работодатель за своего сотрудника. Чем выше официальная заработная плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию. Если в 2020 году для получения этого вида выплат нужно было иметь не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионного коэффициента, то в 2021 году – не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент. Ежегодно количество стажа и пенсионных коэффициентов будет расти, пока не достигнет 15 и 30 соответственно.

При нехватке пенсионных коэффициентов и стажа назначение пенсии отложат до того момента, когда все показатели будут достигнуты. Однако если после пяти лет после достижения пенсионного возраста этого не случится, будет назначена социальная выплата.

Ранее сообщалось, что число алтайских пенсионеров сократилось на 26,5 тыс. человек с начала 2020 года.

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