Горняк22: Чем знаменита Почаевская икона Божией Матери и о чем ей молятся

Почаевская икона Божией Матери Фото: www.instagram.com/palomnik.in.ua/

Почаевскую икону Божией Матери почитают и православные, и католики. Святыня хранится в Успенской Почаевской лавре на западе Украины

История Почаевской иконы Богоматери начинается в XVI веке. В 1559 году митрополит Неофит, будущий Константинопольский патриарх, посетил дворянку Анну Гойскую в Волыни и в благословение оставил ей икону Богородицы.

В будущем от этой иконы начали происходить чудеса: молящиеся исцелялись. В конце жизни женщина передала чудотворный образ монахам в Почаев, рассказывает «Царьград».

Праздник в честь Почаевской иконы Божией Матери в православной церкви установлен 5 августа.

В этот день произошло знаменитое чудо Почаевской иконы. Когда в 1675 году турецко-татарские полки осадили город Почаев, жители пытались спастись в монастыре. Но вокруг него не было даже стены – только частокол. Обороняться было почти нечем. Люди молились – и штурм не состоялся. По преданию, нападавшие увидели Богородицу и в ужасе отступили, рассказывает «Календарь событий».

По традиции, перед Почаевской иконой Божией Матери молятся об укреплении веры, освобождении от дурных зависимостей, помощи в любых делах, исцелении от немощей и защите от врагов, пишет «Правмир».

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