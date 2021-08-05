Горняк22: День курсанта или День пьяного курсанта: что празднуют 5 августа

Курсанты. Строй Фото: Tatyana Kazakova с сайта Pixabay

По традиции, в начале августа в военных учебных заведениях объявляли результаты вступительных экзаменов, а минобороны издавало приказ о зачислении

5 августа в России отмечают День курсанта. Однако этот праздник больше известен как День пьяного курсанта.

30 июля, 8:03

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Читая новости об очередном умершем от «короны» артисте, слушая истории знакомых о том, как они «не успели» и заболели, я чувствую не жалость, как раньше, а досаду и злость

Именно 5 августа абитуриенты по сути становились военнослужащими. Впереди были присяга, курс молодого бойца, однако предвкушение этих событий не мешало новичкам хорошенько отпраздновать День курсанта.

«Принятие в учебное заведение парни обычно отмечают широко и весело и не без распития спиртного», – объясняет РИА Новости историю появления названия «День пьяного курсанта».

Ранее «Толк» писал, что по прогнозу астрологов 8 августа будет одним из лучших шопинг-дней августа и года в целом. Запланированные дорогостоящие покупки лучше всего наметить на этот день. Кроме того, дата хорошо подходит для финансовых и рабочих вопросов.

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