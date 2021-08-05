Горняк22: 650 тысяч жителей Алтайского края получают страховые пенсии

В Алтайском крае 651 549 граждан получают страховые пенсии, что составляет 89% от общего количества пенсионеров.

По старости страховую пенсию в регионе получают 93% всех пенсионеров, а это 608 287 человек. Для назначения такой пенсии должно выполняться несколько условий: достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенного количества пенсионных коэффициентов.

Как пояснили в отделении ПФР в по Алтайскому краю, в этом году право на пенсию имеют женщины, которые родились в первом полугодии 1965 года (56,5 лет) и мужчины, которые родились в 1960 году (61,5 год). С каждым годом количество стажа и пенсионный коэффициент будут расти – до 15 лет стажа и 30 пенсионного коэффициента. Сам же пенсионный коэффициент зависит от суммы страховых взносов, которую работодатель отчислял за своего сотрудника. Чем больше официальная заработная плата, тем больше перечисляет работодатель, и тем больше будущий коэффициент.

После достижения пенсионного возраста гражданин может еще в течение пяти лет зарабатывать недостающий стаж и пенсионный коэффициент – иначе гражданину назначат социальную пенсию.

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Алтайская правда