ГОРНЯК22 06.08.2021
Общество

Горняк22: Сенатор Александр Карлин выразил соболезнования по поводу смерти Народного учителя РФ Раисы Коркиной

Горняк22
18 часов Ago

Сенатор от Алтайского края Александр Карлин выразил соболезнования коллегам, родным и близким Почетного гражданина края Раисы Коркиной.

В словах соболезнования сенатор отметил, что Раиса Андреевна навсегда останется в сердцах легендарным учителем и великим тружеником.

«Она не просто обучала химии – она готовила последователей Менделеева и Вернадского, умела разглядеть будущих ученых-химиков в школьниках гуманитарной гимназии,» — подчеркнул Александр Карлин.

Напомним, первый  в Алтайском крае Народный учитель РФ Раиса Коркина ушла из жизни 1 августа 2021 года.

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Алтайская правда

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