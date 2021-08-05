Горняк22: Водитель, грузчик, продавец: эксперты назвали самые востребованные профессии в Барнауле

Число вакансий в Барнауле за первое полугодие 2021 года увеличилось на 87% по сравнению с первой половиной 2020 года. В связи с этим эксперты рассказали, какие профессии стали самыми популярными в Барнауле.

Количество людей, ищущих работу, увеличилось на 43%. При этом средняя зарплата выросла на 8%, и составляет 27 тыс. рублей.

Такой информацией поделился сервис Авито Работа. Самыми востребованными профессиями стали: водитель, грузчик и продавец. Также в топ поисковых запросов попали администратор, курьер, бухгалтер, строитель, монтажник, электрик, сварщик.

Наиболее оплачиваемой из популярных профессий – водитель с зарплатой в среднем 38 тыс. рублей. Количество вакансий на эту работу за год увеличилось на 57%. Еще среди популярных профессий, хорошими заработными платами отличились: сварщик (средняя зарплата — 45 тыс. рублей), монтажник (50 тыс. рублей) и электрик (40 тыс. рублей).

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Барнаул

Алтайская правда