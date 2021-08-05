Горняк22: Эксперт рассказал, как должен выглядеть герб Барнаула

Председатель Алтайского краевого отделения Союза геральдистов России прокомментировал изменение герба Барнаула и рассказал, каким он должен быть.

Герб города изменят – теперь это точно. 23 июля на совещании в администрации города это решение было принято. Меняют герб из-за того, что символ Барнаула не соответствует требованиям Геральдического совета при Президенте РФ.

«Вечерний Барнаул» поговорил по поводу изменений в городском гербе с председателем Алтайского краевого отделения Союза геральдистов России и кандидатом исторических наук Сергеем Неверовым. Оказалось, что изменение герба имеет исторический подтекст.

Барнаульский уезд был выделен в связи с административным переустройством Сибири. А так, как центр уезда становился городом, была изготовлена печать Барнаульского городского магистрата – на ней была изображена сереброплавильная печь среди рудных заводских насыпей. Это и был первый барнаульский герб. При этом коня на ней нем не было. Официально он был утвержден в 1846 году. На эскизе есть подлинная подпись императора Николая I, а копия рисунка хранится в Государственном архиве Алтайского края. Император в это время находился в Варшаве, но герб был нарисован не здесь, а, скорее всего, в Алтайском горном округе.

Сергей Неверов считает, что ошибки были совершены не по умыслу, а по неграмотности составителей и двоякого понимания.

«Есть такое понятие, как устоявшаяся конструкция, так вот, ни в российской, ни в западноевропейской геральдике лошадь на гербах не изображалась, только белый или серебряный конь», – рассказывает Сергей Неверов. – «И в описании герба Барнаула от 2003 года уже есть ошибка: «белая скачущая лошадь». В геральдике также есть правило графического изображения цветов, серебро всегда изображается белым цветом. Таким образом, на гербе Барнаула и Томской губернии изображена не белая лошадь, а серебряный конь. И еще — в геральдике есть правило: все животные, люди и так далее на щите двигаются слева направо от лица воина, несущего щит. Такое правило появилось еще во времена крестоносцев», – рассказал геральдист. – «Представьте наступление войск, рыцарь несет щит со львом. Если на щите лев изображен справа налево, он визуально убегает, а слева направо – нападает. Поэтому конь, бегущий на гербе Барнаула не в ту сторону, появился в результате того, что художник нарисовал, как понял, а не как правильно».

Как считает Неверов, в некоторых описаниях герба допускали еще одну ошибку – доменная печь на фоне гор. Как рассказал эксперт, это вовсе не горы, а рудная порода, которую закладывали – внимание – в сереброплавильную печь. Не в доменную. Доменная печь — это агрегат из области чугунного производства, которого, к слову, никогда не существовало на территории Алтая.

Сергей Неверов считает, что сейчас герб определяет Барнаул как уездный город Томской губернии. Он потерял актуальность и его нужно официально зарегистрировать. И вот пришло время герб поменять.

К слову, геральдисты Алтайского края давно разрабатывают гербы для районов Алтайского края. По словам Сергея Неверова, Союз геральдистов готов спроектировать герб Барнаула и составить сопроводительную документацию для утверждения символа города в Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации.

«В предложенных нами вариантах нет серебряного коня, исходя из территориально-административного деления Сибири, осталась сереброплавильная печь, как действительно исторический символ города. Предлагаем добавить специально разработанную для административных центров пятизубцовую корону, которая может быть в среднем или парадном варианте герба. Такие короны, согласно разработанной Геральдическим советом системе, могут украшать гербы городов-столиц субъектов Российской Федерации. Мы готовы разработать не только простой, но и средний или парадный герб Барнаула, куда добавляются лента с наградой города – орден Октябрьской революции и щитодержатели, то есть тот же серебряный конь или колосья пшеницы. Барнаулу предстоит установка стелы «Город трудовой доблести», где должен быть уже обновленный герб, так что растягивать процедуру утверждения нового герба времени попросту нет», — отмечает эксперт.

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Барнаул

Алтайская правда