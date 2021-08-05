Горняк22: Эксперт рассказал, как должен выглядеть герб Барнаула
Председатель Алтайского краевого отделения Союза геральдистов России прокомментировал изменение герба Барнаула и рассказал, каким он должен быть.
Герб города изменят – теперь это точно. 23 июля на совещании в администрации города это решение было принято. Меняют герб из-за того, что символ Барнаула не соответствует требованиям Геральдического совета при Президенте РФ.
«Вечерний Барнаул» поговорил по поводу изменений в городском гербе с председателем Алтайского краевого отделения Союза геральдистов России и кандидатом исторических наук Сергеем Неверовым. Оказалось, что изменение герба имеет исторический подтекст.
Барнаульский уезд был выделен в связи с административным переустройством Сибири. А так, как центр уезда становился городом, была изготовлена печать Барнаульского городского магистрата – на ней была изображена сереброплавильная печь среди рудных заводских насыпей. Это и был первый барнаульский герб. При этом коня на ней нем не было. Официально он был утвержден в 1846 году. На эскизе есть подлинная подпись императора Николая I, а копия рисунка хранится в Государственном архиве Алтайского края. Император в это время находился в Варшаве, но герб был нарисован не здесь, а, скорее всего, в Алтайском горном округе.
Сергей Неверов считает, что ошибки были совершены не по умыслу, а по неграмотности составителей и двоякого понимания.
«Есть такое понятие, как устоявшаяся конструкция, так вот, ни в российской, ни в западноевропейской геральдике лошадь на гербах не изображалась, только белый или серебряный конь», – рассказывает Сергей Неверов. – «И в описании герба Барнаула от 2003 года уже есть ошибка: «белая скачущая лошадь». В геральдике также есть правило графического изображения цветов, серебро всегда изображается белым цветом. Таким образом, на гербе Барнаула и Томской губернии изображена не белая лошадь, а серебряный конь. И еще — в геральдике есть правило: все животные, люди и так далее на щите двигаются слева направо от лица воина, несущего щит. Такое правило появилось еще во времена крестоносцев», – рассказал геральдист. – «Представьте наступление войск, рыцарь несет щит со львом. Если на щите лев изображен справа налево, он визуально убегает, а слева направо – нападает. Поэтому конь, бегущий на гербе Барнаула не в ту сторону, появился в результате того, что художник нарисовал, как понял, а не как правильно».
Как считает Неверов, в некоторых описаниях герба допускали еще одну ошибку – доменная печь на фоне гор. Как рассказал эксперт, это вовсе не горы, а рудная порода, которую закладывали – внимание – в сереброплавильную печь. Не в доменную. Доменная печь — это агрегат из области чугунного производства, которого, к слову, никогда не существовало на территории Алтая.
Сергей Неверов считает, что сейчас герб определяет Барнаул как уездный город Томской губернии.
К слову, геральдисты Алтайского края давно разрабатывают гербы для районов Алтайского края. По словам Сергея Неверова, Союз геральдистов готов спроектировать герб Барнаула и составить сопроводительную документацию для утверждения символа города в Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации.
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