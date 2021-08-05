Горняк22: 5 тысяч жителей аварийных домов расселят в Алтайском крае

Свыше 5 тысяч человек из 267 многоквартирных аварийных домов переселят в Алтайском крае.

Об этом на прошедшем заседании рассказали в правительстве региона.

Под программу расселения попало 104 тысяч кв. метров жилплощади, признанной аварийной до 1 января 2017 года. Как сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев, темпы переселения опережают график. Вместо ожидаемого 2025 года все мероприятия планируется завершить до 2023 года.

Так с 1 января 2017 года еще 6,5 тысяч человек были признаны проживающими в аварийных домах. В регионе продолжается работа по выявлению и признанию домов аварийными.

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Алтайская правда