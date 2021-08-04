Горняк22: Начальника алтайского ДСУ обвиняют в хищении со стройки дороги на «Белокурихе-2»

"Белокуриха-2" Фото: Фото: Белокуриха/Анна Меньшикова, "Толк"

Руководитель предприятия отвечал за материальное обеспечение при строительстве дороги. Однако он дал поручение нарушить технологию строительства

Следователи возбудили уголовное дело против начальника участка ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-восточное ДСУ». Его обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, с сентября 2020 по апрель 2021 года, отвечая за материальное снабжение дорожно-строительных работ на территории кластера «Белокуриха-2», он похитил имущество на сумму более 3,8 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. В ведомстве отметили, что хищение произошло при строительстве автомобильной дороги к «Горнолыжному комплексу Гора Мишина».

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Предположительно, обвиняемый дал указание своим подчиненным нарушить технологию погружения геошпунта, необходимого для устойчивости автомобильной дороги протяженностью около 2,5 км. По условиям госконтракта, это должна была сделать специальная субподрядная организация. Однако работ произведено не было и геошпунт был похищен.

Сейчас следователи ведут сбор доказательств его вины. Ранее сообщалось, что в Ставрополе начальника ГИБДД подозревают в получении взяток на 19 млн рублей.

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