Горняк22: Алтайский эксперт-ветеринар пойдет под суд за взятку
Взятка. Фото: Фото: pixabay.com
Теперь обвиняемого ждет суд — ему грозит реальный срок. На автомобиль сотрудника наложили арест на сумму более 700 тысяч рублей
Следователи завершили расследование дела против эксперта Управления ветеринарной службы по Поспелихинскому району, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Его обвиняют в получении взятки.
По версии следствия, в период с 2018 по 2020 годы сотрудник получил взятку в размере 46 тыс. рублей от одной из местных компаний. Деньги были положены за оформление без осмотра животных и транспорта для их перевозки.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело ушло в суд.
Ранее сообщалось, что главный ветеринар алтайского района пойдет под суд за крупную взятку.
Горняк22: Менеджер МакSим рассказала об улучшении состояния певицы
МакSим Фото: instagram.com/maksimartist
Ранее врачи привели певицу в чувство, чтобы проверить способность организма существовать без сложной аппаратуры, и Абросимова начала контактировать с медиками
Певица МакSим (Марина Абросимова) начала идти на поправку. Ее состояние по-прежнему тяжелое, но есть улучшения, рассказала представитель артистки Яна Богушевская, сообщает ТАСС.
Стало известно, что врачи отключили певицу от ЭКМО из-за положительной динамики. Правое легкое, которое пострадало из-за пневмонии, восстанавливается – жидкости из него откачивают все меньше. Сейчас артистка уже дышит через кислородную маску. Она все еще находится в реанимации, но по больнице ее возят в инвалидном кресле, сообщает Mash.
Певица около полутора месяцев находилась в медикаментозном сне на аппарате ИВЛ из-за тяжелой формы пневмонии. Тесты на коронавирус оказались отрицательными. При этом 80% легких были поражены болезнью.