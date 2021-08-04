ГОРНЯК22 04.08.2021
Общество

Горняк22: Задавила сожителя: следователи раскрыли детали ДТП с наездом на толпу в Барнауле

Горняк22
6 часов Ago

ДТП Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В ДТП пострадали два человека: один получил серьезные травмы и скончался на месте, второй был госпитализирован в больницу

Женщина, которая ночью 2 августа наехала на мужчин в гаражном комплексе на улице 1-й Западной в Барнауле, оказалась сожительницей 35-летнего погибшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. У него диагностировали перелом позвоночника и разрыв внутренних органов.

Сейчас по данному факту следователи возбудили уголовное дело.

В СК уточнили, что 26-летняя девушка вместе с сожителем поехали отдыхать в одно из заведений города. Между парой и тремя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку на улице. В какой-то момент женщина села за руль автомобиля и врезалась в толпу дерущихся мужчин. Оказалось, что сильнее всех пострадал ее сожитель, еще один человек был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что женщина не имела опыта вождения, но все же села за руль.

ТОЛК

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