Горняк22: В Германии будут судить 100-летнего бывшего охранника концлагеря

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Через Заксенхаузен, расположенный близ города Ораниенбург к северу от Берлина, с 1936 по 1945 год прошло более 200 тысяч человек

В Германии перед судом предстанет 100-летний мужчина, который работал охранником СС в концентрационном лагере Заксенхаузен, сообщает «Лента.ру».

Стало известно, что подсудимый с 1942 по 1945 год служил охранником в концлагере на окраине Берлина в качестве рядового члена военного крыла нацистской партии. Его обвиняют в 3 518 эпизодах соучастия в убийстве. Пресс-секретарь суда заявила, что процесс по этому делу начнется в октябре.

Медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина сможет предстать перед судом в ограниченном режиме. Из-за преклонного возраста для подсудимого уменьшили время заседаний.

Коцлагерь Заксенхаузен построили в 1936 году. Предполагается, что в лагере погибло около 40-50 тысяч человек. В апреле 1945 года лагерь смерти был освобожден советскими войсками.

Ранее бывшая узница концлагеря рассказала о тяжелых военных годах. По словам Марии Васильевны Пятковой, она даже спустя 80 лет помнит, как в 1941 году ее поселок оккупировали фашисты.

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