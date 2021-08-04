Горняк22: Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, как получил травму

Сергей Шубенков Фото: Виталий Барабаш

Спортсмен сообщил, что у него действительно травма ахилла. Ранее у него обострялся тенденит в ноге – воспаление сухожилия

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков после снятия с забега на Олимпиаде в Токио рассказал, что именно произошло. В своем личном аккаунте в Instagram спортсмен написал, что у него есть «профессиональная травма», и, вероятно, она подвела в самый неподходящий момент.

По словам Сергея, у него случился «надрыв ахилла на левой ноге» во время разминки накануне забега. Легкоатлет опроверг догадки о том, что он якобы травмировался задолго до Олимпиады, еще на сборах в Новогорске.

«В Новогорске у меня обострился хронический тенденит (воспаление сухожилия). Его удалось снять, а боль отступала с каждым днем. Хронические болячки есть у всех профессиональных спортсменов, и тот же вялотекущий тенденит не помешал мне пробежать ни 12,92 в 2018 году, ни 13,19 7 июля в Венгрии», – объяснил Шубенков.

Барьерист заверил, что «все, кому нужно было знать» о его заболевании, «были в курсе». Заявка на олимпийскую «десятку» закрылась 28 июня, и вносить изменения с тех пор было нельзя. Тогда травма его не беспокоила совсем.

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Сергей был уверен в своих силах и заявлял, что намерен завоевать «золото». И у него были все шансы: один из серьезных соперников, действующий олимпийский чемпион Омар Маклеод, не смог пройти квалификацию на главное соревнование четырехлетия.

«Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова в бой», – заявил по поводу своих дальнейших действий алтайский спортсмен.

Напомним, 3 августа накануне забега на 110 метров с барьерами стало известно, что Сергей Шубенков снялся со стартов. Почти сразу легкоатлетическая федерация и Олимпийский комитет России заявили, что у него травма ахиллова сухожилия. По словам его тренера Сергея Клевцова, спортсмен почувствовал «щелчок», а затем резкую боль. Стадион Шубенков покинул на коляске.

Сергей Шубенков – единственный российский чемпион мира в этой дисциплине, трехкратный чемпион Европы. Но ему не везет на Олимпиадах. В 2012 году он выступил неудачно, а в 2016-м его со многими другими спортсменами не допустили к участию из-за допингового скандала. Олимпиаду в Токио тоже перенесли на год, а затем долго не допускали к ней российских спортсменов, изрядно попортив им нервы.

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