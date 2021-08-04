Горняк22: Автомобиль такси разбился на перекрестке в центре Барнаула

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Пока неизвестно, были ли пассажиры в такси в момент аварии. Видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения

Вечером 3 августа в Барнауле на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской произошло серьезное ДТП – столкнулись два легковых автомобиля Kia Rio и Kia Soul, сообщает «Инцидент Барнаул». Причем один из участников аварии, судя по опознавательным знакам, принадлежит известной в городе службе такси.

На кадрах видно, что оба автомобиля сильно разбиты. При этом после столкновения их сильно отнесло друг от друга. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что автомобиль такси лоб в лоб столкнулся с легковушкой на алтайской трассе.

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