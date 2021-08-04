Горняк22: Что за новая выплата беременным и кому ее дадут, а кому — нет

Беременная женщина Фото: Pixabay

С 1 июля в России поменялись правила выплаты пособия по беременности. Женщинам с низкими доходами, которые встали на учет в больницах в ранние сроки, полагается ежемесячное, а не единоразовое пособие

Что за выплата беременным

03 августа, 8:03

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С 1 июля ежемесячное пособие беременным женщинам составляет 50% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Это приблизительно 6 300 рублей в месяц, уточняет journal.tinkoff.ru.

Когда придет выплата беременным

Выплату беременным выплачивают с шестой недели беременности до месяца родов.

Первая выплата поступит после 12 недель беременности, в период с 1-го по 25-е число следующего месяца.

Кто имеет право на выплату беременным

1. Женщина должна встать на учет в медицинской организации до 12 недель беременности.

2. Постоянно жить в России.

3. Среднедушевой доход семьи в расчетном периоде должен быть не больше прожиточного минимума на душу населения в регионе.

4. Имущество всех членов семьи должно вписываться в перечень правил.

5. У членов семьи от 18 лет должен быть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, то права на получение пособия у женщины нет. Именно поэтому эту выплату беременным сложно получить.

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