Горняк22: +277: в Алтайском крае продолжает расти число зараженных ковидом
Коронавирус. Смертность. Врачи. Фото: pixabay.com
Из общего числа заболевших 798 случаев – завозные, в том числе 239 – из-за рубежа, 38 991 случай – по контакту с ранее заболевшими
В Алтайском крае продолжается распространение коронавирусной инфекции. Так, за прошедшие сутки число новых зараженных составило 277 человек. Умерли за это время 24 человека, выздоровели – 104 . Всего на 3 августа в регионе зарегистрировано 62 916 больных, в том числе 4 279 детей, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае 3 августа
- 24 пациента с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, из них 20 – непосредственно от инфекции. Всего за время пандемии в регионе скончались 4 022 человека.
- 814 человек сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, 247 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
- 104 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. Общее число переболевших достигло цифры 49 272.
- 3 196 человек с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона. Еще у 519 пациентов этот диагноз не подтвердился, но они лежат там с пневмониями.
- Всего в крае развернуто 4 670 коек для ковидных больных, из них свободно 955 мест.
- 6 777 тестов на коронавирус сделали в крае за эти сутки.
- На утро 3 августа в Алтайском крае прививаются 499,1 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 99,
Бийск – 27,
Рубцовск – 26, Алейск, Камень-на-Оби – по 12 заболевших,
Заринск, Новоалтайск – по 10,
Славгород – 9,
Тальменский район – 8,
Локтевский, Павловский, Петропавловский районы – по 7,
Благовещенский, Косихинский, Немецкий национальный районы – по 5,
Усть-Калманский район – 4,
Бийский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы – по 3,
ЗАТО Сибирский, Крутихинский, Поспелихинский, Солонешенский, Шипуновский районы – по 2,
Первомайский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.
Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Алтайском крае от коронавируса погибли 57 медиков.