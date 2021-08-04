Горняк22: +277: в Алтайском крае продолжает расти число зараженных ковидом

Коронавирус. Смертность. Врачи. Фото: pixabay.com

Из общего числа заболевших 798 случаев – завозные, в том числе 239 – из-за рубежа, 38 991 случай – по контакту с ранее заболевшими

В Алтайском крае продолжается распространение коронавирусной инфекции. Так, за прошедшие сутки число новых зараженных составило 277 человек. Умерли за это время 24 человека, выздоровели – 104 . Всего на 3 августа в регионе зарегистрировано 62 916 больных, в том числе 4 279 детей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 3 августа

24 пациента с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, из них 20 – непосредственно от инфекции. Всего за время пандемии в регионе скончались 4 022 человека.

814 человек сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, 247 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

104 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. Общее число переболевших достигло цифры 49 272.

3 196 человек с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона. Еще у 519 пациентов этот диагноз не подтвердился, но они лежат там с пневмониями.

Всего в крае развернуто 4 670 коек для ковидных больных, из них свободно 955 мест.

6 777 тестов на коронавирус сделали в крае за эти сутки.

На утро 3 августа в Алтайском крае прививаются 499,1 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 99,

Бийск – 27,

Рубцовск – 26, Алейск, Камень-на-Оби – по 12 заболевших,

Заринск, Новоалтайск – по 10,

Славгород – 9,

Тальменский район – 8,

Локтевский, Павловский, Петропавловский районы – по 7,

Благовещенский, Косихинский, Немецкий национальный районы – по 5,

Усть-Калманский район – 4,

Бийский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы – по 3,

ЗАТО Сибирский, Крутихинский, Поспелихинский, Солонешенский, Шипуновский районы – по 2,

Первомайский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Алтайском крае от коронавируса погибли 57 медиков.

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