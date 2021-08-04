Горняк22: В России могут увеличить предельный размер социального налогового вычета

Деньги. Рубли Фото: pexels.com

По законам РФ, социальные налоговые вычеты можно получить с расходов на лечение, обучение и формирование пенсионных накоплений

Депутаты ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предложили законопроект о повышении предельного размера социального налогового вычета до 360 тысяч рублей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале авторов инициативы Ярослав Нилов.

«Вносим в Госдуму законопроект о увеличении предельного размера социального налогового вычета втрое – с нынешних 120 до 360 тысяч рублей», – написал он.

Депутат отметил, что предельная сумма социального вычета была установлена более 10 лет назад и с тех пор не менялась. При этом цены на лекарства ежегодно растут в цене на 10%, стоимость обучения в вузах увеличилась более чем в три раза, а рубль за это время обесценился почти в три раза.

Ранее в России заработал закон о налоговом вычете за фитнес. Для получения денег налогоплательщик должен будет предоставить в ФНС документы, которые подтвердят расходы.

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