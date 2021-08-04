Горняк22: Кто такой Карнаж и что о нем известно из второго трейлера «Венома»

Веном 2 Фото: instagram.com/venom2.movie/

На Youtube появилсяl второй трейлер фильма «Веном — 2». В нем зрителям представили Карнажа — главного антагониста ленты в исполнении Вуди Харрельсона

Сюжет фильма Веном 2

Серийный убийца Клетус Касседи (Вуди Харрельсон) становится носителем симбиота и превращается в Карнажа. Ему будет противостоять Веном, самый спорный герой Marvel, в исполнении Тома Харди. Судя по трейлеру, Клетус станет носителем симбиота после того, как укусит героя Тома Харди, который пришел к нему брать интервью.

Трейлер Венома – 2

Когда будет Веном – 2

Второй фильм об антигерое Веноме должен выйти на экраны в сентябре 2021 года.

В 2018 году вышел фильм «Веном», пишет Kinonews. В мировом прокате лента собрала 850 млн долларов.

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