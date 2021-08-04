Горняк22: Алтайский депутат пришел «в ярость» из-за переманивания врачей в другие регионы

Врач. Больница Фото: pixabay.com

В Барнауле на проспекте Калинина появился баннер, где врачам предлагают работу за достойную зарплату в Кемеровской области

Депутат Алтайского заксобрания Сергей Писарев возмутился рекламным баннером, на котором врачам предлагают хорошую работу в другом регионе. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Я был в ярости. И эта ярость кипела во мне весь день… Все жестче и жестче идет борьба за профессиональные кадры. Богатые регионы скупают специалистов. Летом прошлого года в самолете встретил двух учителей. Улетели в Питер! Навсегда! Причина? Зарплата в два раза выше», – написал он.

Писарев высказался против того, чтобы в разных регионах устанавливали разные надбавки и не провоцировали таким образом специалистов переезжать за «лучшей жизнью». Он отметил, что в муниципалитетах сейчас почти некому работать, так как люди мигрируют в более «теплые места». При этом он пообещал, что как депутат будет действовать в этом направлении.

Ранее сообщалось, что в алтайской больнице закрыли целое отделение из-за отсутствия врача-фтизиатра.

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